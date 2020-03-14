المليشيات الموالية لأنقرة تسطو على منازل وأملاك المهجرين الكورد في رأس العين

أفادت مصادر كوردية، اليوم السبت، أن الميليشيات الموالية لأنقرة تقوم بسرقة محتويات منازل المواطنين المهجرين قسرياً من سرى كانيه (رأس العين) في غربي كوردستان (كوردستان سوريا) وحرقها، وسط استياء كبير للسكان من تلك الممارسات.

وذكر مصدر كوردي مطلع من سرى كانيه ، أن «عناصر الميليشيات الموالية لأنقرة يستمرون في سرقة وسلب ونهب ممتلكات المواطنين الذين فروا من سرى كانيه بعد سيطرة الجيش التركي على المنطقة».

وأضاف أن «الميليشيات قامت بسرقة محتويات منازل المواطنين الكورد في المدينة حيث باتت أغلب المنازل خالية من محتوياتها».

وأشار المصدر إلى أن «تلك الميليشيات قامت بسرقة المنازل في قرية حمي عيشى وحرق منزل يعود للمواطن عبد السلام شيخو وباب الخير وجان تمر بريف سرى كانيه، وسط استياء كبير بين السكان من تلك الممارسات».

كما ذكرت مصادر أخرى، أن «الميليشيات أقدمت قبل أيام على تفكيك وسرقة معمل للثلج وفرن آلي ومحلج ومغسلة سيارات ومحلات تجارية في قرية أم عشبة بريف سري كانيه».