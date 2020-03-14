بارزاني: كردستان العراق يتعرض لهجمة غير متوقعة بفيروس كورونا

كد رئيس حكومة كردستان العراق مسرور بارزاني اليوم السبت، أن الإقليم شأنه شأن باقي مناطق العالم، يواجه هجمة غير متوقعة تتمثل بفيروس كورونا.

كد رئيس حكومة كردستان العراق مسرور بارزاني اليوم السبت، أن الإقليم شأنه شأن باقي مناطق العالم، يواجه هجمة غير متوقعة تتمثل بفيروس كورونا.

وقال: “لقد عمد إقليم كردستان قبل العديد من الدول إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية وإصدار التوجيهات الصحية وتخصيص ميزانية والقيام بالخطوات اللازمة للحد من انتشار كورونا، مثل تعطيل الدوام في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والحد من التنقل في المعابر الحدودية ومنع التجمعات العامة وإجراء الفحوص في المطارات والمنافذ الحدودية”.

وأضاف: “بعد إجراء دراسة للأوضاع قمنا بمنع التنقل بين محافظات الإقليم وبينها وبين المحافظات العراقية الأخرى ونحن الآن في مرحلة جديدة ويتعين حظر التجول في مدن إقليم كردستان وبلداته”.

وأشار إلى أن الوباء انتشر في الإقليم وأكثر من 100 دولة، وألحق خسائر بشرية، وهناك 28 إصابة في كردستان العراق، وحالة وفاة واحدة.

وبيّن أن “المؤشرات السلبية للأوضاع تبدو واضحة وستتضح أكثر وقد تزيد في الأيام المقبلة، لكن على الرغم من ذلك فإن كل شخص منا بإمكانه أن يلعب دورا فعالا في مكافحة الفيروس”.