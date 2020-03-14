باشراف الاتحاد الاوربي برنامج تدريبي لعمليات حفظ السلام

القاهرة – ابراهيم محمد شريف

نظمت إدارة الرصد ومتابعة الأزمات – قطاع الإعلام والاتصال في جامعة الدول العربية احتفالية اختتام البرنامج التدريبي لفريق عمل الأمانة العامة لحفظ السلام بمشاركة ( 18 ) من موظفي الأمانة العامة من مختلف القطاعات والذين يشكلون فريق عمل الأمانة العامة لحفظ السلام.

وقد تم بناء قدرات هذا الفريق من خلال البرامج التدريبية التي تلقاها على مدار عامين متتاليين من قبل مركز الأمم المتحدة للتدريب والبحوث (اليونيتار) في مجال عمليات حفظ السلام كما شارك في الاحتفالية أيضاً مسؤولون من قبل كل من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وفي كلمتها أعربت السيدة وزير مفوض/ سامية بيبرس مدير إدارة الرصد ومتابعة الأزمات عن امتنان الأمانة العامة للجهود الحثيثة التي بذلها الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ البرنامج التدريبي الخاص بعمليات حفظ السلام، منوهةً بالخبرات التراكمية التي اكتسبها فريق العمل في مجال عمليات حفظ السلام، كما تطرقت ايضاً إلى الأنشطة التي سوف تضطلع بها الأمانة العامة في مجال الاستجابة للأزمات خلال الفترة القادمة.

ومن ناحيتها أشارت السيدة/ كارول ديمول ممثلة الوفد الدائم للاتحاد الأوروبي لدي جمهورية مصر العربية، إلي اهتمام الاتحاد بتعميق التعاون مع الأمانة العامة في مجال الاستجابة للأزمات، مؤكدةً علي أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من المهارات والخبرات التي اكتسبها هذا الفريق.

وقد تناول السيد/ جاسر الشاهد ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كلمته خطوات تنفيذ البرنامج التدريبي لعمليات حفظ السلام بما في ذلك التحديات التي تم مواجهتها في هذا الشأن.

وفي ختام الاحتفالية قامت السيدة وزير مفوض/ سامية بيبرس بتوزيع الشهادات على أعضاء فريق عمل الأمانة العامة لحفظ السلام.