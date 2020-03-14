بالفيديو… رئيس دولة أوروبية يسعل حد الاختناق

‌أصيب الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، بنوبة سعال مفاجئة لم تُعرف بعد أسبابها، إن كانت مؤشراً على إصابته بفيروس كورونا المستجد أم أن الماء جرى بطريقة خاطئة إلى حلقومه.



ويظهر مقطع الفيديو أدناه لحظة شربه جرعة قليلة من الماء ليسعل بعدها على الفور بطريقة لافتة داعيةً للتساؤل حول أسبابها، ليكمل بعدها حديثه في مؤتمر صحفي عقده وكانت إجراءات حكومته حول مواجهة كورونا محوراً فيها إلى جانب مواضيع أخرى.

يشار إلى أن السلطات الصربية أعلنت، أمس الجمعة، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 35 حالة.

ومن ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة أغلقت الحدود مع رومانيا وأمام القادمين من الدول الأكثر تضرراً بفيروس كورونا لمنع انتشار المرض في البلاد، إلى جانب حظرها حضور الجماهير لكافة مباريات كرة القدم.