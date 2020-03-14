بريطانيا تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى العراق: الوضع هناك سيء

دعت بريطانيا مواطنيها، إلى تجنب السفر إلى العراق، وإقليم كوردستان، بدءاً من 14آذار وحتى 16آذار.

وأكدت وزارة الخارجية، في التنبيه الذي وجهته إلى المواطنين، أن حكومة إقليم كوردستان قامت بفرض حظر التجوال في كل من محافظتي أربيل والسليمانية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وأن الوضع الأمني في العراق سيئ ويرجح أن يصبح أكثر سوءاً.

وأشارت الخارجية في بريطانيا، إلى عدد من الأحداث من الجانب الأمني والتي طرأت في العراق، خلال الشهرين الماضيين وقالت: “من المتوقع أن يكون هناك التفات أكثر، إلى المواطنين القادمين من الغرب وأعمالهم، لذا على المواطنين البريطانيين، التعامل بحذر مع تلك الأوضاع”.

قررت وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، منع التجوال داخل مدينتي أربيل والسليمانية لمدة 48 ساعة، اعتباراً من يوم 14-3-2020، ضمن ثمانية قرارات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وارتفعت عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان، إلى 28 حالة منها حالة وفاة وتعافي أخرى، وتشير وزارة صحة إقليم كوردستان إلى أن الوضع الصحي لبقية المصابين مستقر.