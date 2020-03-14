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بسبب «كورونا»..ENKS يدعو لإلغاء التجمعات والاحتفالات بغربي كوردستان

بسبب «كورونا»..ENKS يدعو لإلغاء التجمعات والاحتفالات بغربي كوردستان

دعا المجلس الوطني الكوردي في سوريا  ENKS، اليوم السبت، إلى إلغاء كافة التجمعات والاحتفالات في المناسبات القومية والاجتماعية والدينية، وذلك كإجراء احترازي لدرء خطر فيروس «كورونا» المنتشر في العالم.

وقال المجلس في بيان : «حرصاً على سلامة المواطنين، ودرءاً لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد في منطقتنا، ندعو الجماهير إلى التحلي بروح المسؤولية وممارسة سبل الوقاية من الفيروس، وذلك من خلال إلغاء كافة التجمعات والاحتفالات في المناسبات القومية والاجتماعية والدينية».

وشدد البيان على ضرورة «الابتعاد عن السلوكيات الشخصية في المصافحة وغير ذلك من عادات تسهل انتقال المرض، والاعتناء بالنظافة بكل أشكالها».

كما أشار البيان إلى أن «المجلس يهيب بالأطباء والمعنيين بمجال الصحة، نشر ما يلزم لتوعية الناس وطمأنتهم ومساعدتهم».

ولم تعلن الإدارة الذاتية التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في غربي كوردستان حتى اللحظة، عن إصابة أي مواطن بفيروس «كورونا».

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