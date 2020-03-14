ترمب: خضعت لفحص فيروس كورونا وأنتظر النتيجة





أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم السبت، (14 آذار، 2020)، أنه خضع لفحص فيروس كورونا الليلة الماضية، مضيفاً أنه بانتظار النتيجة.



وقال ترمب في مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض: “نعمل بأقصى طاقته لمكافحة فيروس كورونا ودحر الوباء”، مبيناً أن “فحوص كورونا مجانية وسنقدم مساعدة طبية للأسر الأمريكية إذا كانت بحاجة لها”.

كما أشار إلى تخصيص نحو 4 مليارات دولار لمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً أن بلاده سجلت حتى الآن 50 حالة وفاة بالفيروس.

ولفت ترمب إلى أنه سيوسع حظر الرحلات الى الولايات المتحدة ليشمل بريطانيا وايرلندا.

وأمس الجمعة، أعلن ترمب حالة الطوارئ الوطنية لمواجهة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البيت الأبيض أنه سيفحص من الآن وصاعدا حرارة “جميع من هم على تواصل وثيق” مع رئيس الولايات المتحدة ونائبه مايك بنس كاجراء “احتياطي” في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان دونالد ترمب، أعلن الجمعة انه لم يخضع لفحص رغم انه كان في المكان نفسه مع برازيلي مصاب بالفيروس. وخلال مؤتمر صحافي في البيت الابيض صافح أيضا عدة مرات أشخاصا خلافاً للتوصيات الصحية.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض جود دير في بيان “كاجراء احتياطي، سيتم من الآن وصاعداً فحص حرارة كل الاشخاص ممن هم على تواصل وثيق مع الرئيس ونائبه”.

وقبل تنظيم المؤتمر صحفي اليوم للفريق المكلف تنسيق حملة مواجهة كوفيد-19 في البيت الابيض، قام فرد من الفريق الطبي للرئاسة الأميركية بفحص حرارة جميع الصحافيين الراغبين في الدخول الى قاعة الإعلام.