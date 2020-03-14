سيادة المطران عطا الله حنا : ” السلطات الاحتلالية قد تستغل انهماك العالم بفيروس الكورونا لكي تمرر مشاريعها الاستيطانية ولكي تمعن في سياساتها الاحتلالية في المدينة المقدسة ”

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم لدى لقاءه عددا من الاعلاميين بأنه ليس من المستبعد والمستغرب ان تستغل اسرائيل ظاهرة فيروس الكورونا لكي تعمل على تمرير مشاريعها الاستيطانية الاحتلالية الغاشمة والظالمة في مدينة القدس بشكل خاص وفي فلسطين بشكل عام .

يجب ان نكون مستعدين لكل الاحتمالات فاسرائيل تستغل كل شيء بما في ذلك الامراض والاوبئة والفيروسات لكي تمرر سياساتها وممارساتها الظالمة بحق شعبنا الفلسطيني .

ان هذه الحرب الجرثومية التي يشهدها عالمنا وهي صراع بين دول عظمى ان من يدفع فاتورتها انما هي الشعوب المقموعة والمظلومة والفلسطينيون مستهدفون في قضيتهم العادلة وفي قدسهم ومقدساتهم ، ولا يجوز القبول بأن يستغل انهماك العالم بالكورونا لكي تسعى اسرائيل لتمرير سياساتها وممارساتها .

طبعا هي ليست بحاجة الى الكورونا لكي تواصل استعمارها واحتلالها واستيطانها ولكن الانهماك الفلسطيني والعربي والعالمي بهذه الظاهرة قد يكون ارضا خصبة للسلطات الاحتلالية لكي تمرر مشاريع لم تتمكن حتى اليوم من تمريرها والمخفي اعظم .

القدس في خطر شديد وما نخشاه هو ان يستغل فيروس الكورونا للامعان في السياسة الاحتلالية في مدينة القدس وهذا امر يجب ان نكون جميعا واعين له ومدركين لخطورته.