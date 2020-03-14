عمليات بغداد تلغي الموافقات الخاصة بالمواكب

قررت قيادة عمليات بغداد، إلغاء جميع الموافقات الخاصة بالمواكب الخدمية.

وحصلت مراسلنا على وثيقة صادرة من عمليات بغداد جاء فيها: “إشارة إلى مقررات لجنة الأمر الديواني 55 لسنة 2020 وللأهمية القصوى في تنفيذ تلك القرارات حرفياً تنسب إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالمواكب الخدمية الصادرة عن قيادة عمليات بغداد وقيادات الفرق”.

وأشارت الوثيقة إلى “تبليغ كافة السيطرات ضمن قواطع المسؤولية بعدم السماح بمرور أي موكب الى قاطع المسؤولية ولأي سبب كان”.

وكانت خلية الأزمة قررت، أمس الجمعة، منع الزيارات الدينية ذات التجمعات الكبيرة في شهر رجب، للوقاية من فايروس كورونا.