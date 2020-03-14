قصف صاروخي يستهدف معسكر التاجي شمالي بغداد

أفاد مصدر مطّلع، السبت 14آذار 2020 بسقوط عدد من الصواريخ على قاعدة التاجي، شمالي بغداد، والتي تستضيف قوات أميركية.

والأربعاء، تعرض معسكر التاجي شمالي بغداد، لقصف بـ10 صواريخ، ما أوقع قتيلين من الجيش الأمريكي ومتعاقدا بريطانيا، فضلا عن إصابة 12 آخرين، وفق إحصاء صادر عن “البنتاغون”، حيث وجهت واشنطن أصابع الاتهام إلى كتائب “حزب الله” العراقي بالوقوف وراء الهجوم.

وفجر الجمعة، أعلن الجيش العراقي شن الولايات المتحدة قصفا جويا طال 5 مقار تابعة للحشد الشعبي وقوات الجيش والشرطة في محافظة بابل فضلاً عن مطار كربلاء الدولي قيد الإنشاء، ما أدى لمقتل 3 عسكريين وشرطيين اثنين ومدني.

وأكدت القيادة استنكارها الشديد “لهذا الاعتداء الذي استهدف المؤسسة العسكرية العراقية والذي ينتهك مبدأ الشراكة والتحالف بين القوات الامنية العراقية والجهات التي خططت ونفذت هذا الهجوم الغادر، الذي تسبب في إزهاق أرواح المقاتلين العراقيين وجرحهم وهم في واجباتهم العسكرية كل حسب قاطع المسؤولية”.

من جانبها، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية، بيانا أكدت فيه قصف مواقع لـ “حزب الله” العراقي، وقالت إنه “استهدف مرافق لتخزين الأسلحة من أجل تقليل قدرتها بشكل كبير على شن هجمات في المستقبل ضد قوات التحالف”.