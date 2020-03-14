لمرور عام على وفاته بحادث غامض .. النزاهة تستذكر رحيل رئيسها وتعاهد العراقيين على مواصلتها مطاردة الفاسدين

استذكار

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).

صدق الله العظيم

بمناسبة حلول الذكرى السنويَّة الأولى لرحيل رئيس هيئة النزاهة القاضي (عزت توفيق جعفر) الذي توفَّاه الأجل بمثل هذا اليوم الرابع عشر من آذار جراء حادثٍ مُؤسفٍ في محافظة دهوك، تتقدَّمُ رئاسةُ هيئة النزاهةِ الاتحاديَّة بأصدقِ تعابيرِ الحزنِ والأسى؛ لعائلة الفقيد ومنتسبيها وملاكات الأجهزة الرقابيَّـة، سائلةً المولى (عزَّ وجلَّ) أنْ يُـلهمَهم الصبرَ والسلوانَ، ويُسكنَ الفقيد جنانَ الخلدِ والرضوانِ، إنَّـه سميعٌ مجيبٌ.

وتؤكِّدُ ثباتها ومنتسبيها على نهج الفقيد ومسيرة شهدائها الأبرار في طريق مكافحة الفساد، والضرب على أيدي الفاسدين والحفاظ على المال العام، مُتعهِّدةً بعدم النكول أو التكاسل والتواني في النهوض بالمسؤوليَّة الوطنيَّـة السامية.

رئاسة هيئة النزاهة الاتحادية

14/3/2020