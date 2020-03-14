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يونامي تُدين استمرار الخسائر في الأرواح وتؤكد: لا يُمكن استخدام العراق مسرحاً للتنافس

أدانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الجمعة، استمرار الخسائر في الأرواح في العراق، فيما أكدت أنه لا يُمكن استخدام البلاد مسرحاً للتنافس.

وذكرت البعثة في بيان ان “السيادة غيرُ قابلةٍ للتجزئة، وإن الهجمات وهجمات الرد بالمثل، بما في ذلك الضربات المتكررة على قوات التحالف الدوليّ (المتواجدة في العراق بدعوةٍ من حكومته لمحاربة داعش) لا تخدم المصلحة العامة للعراق”.

وأعربت عن “إدانتها استمرار الخسائر في الأرواح”، داعية جميع الأطراف إلى “ممارسة أقصى درجات ضبط النفس تمشّياً مع القانون الدولي”.

وأكدت أن “الشراكة والحوار هما السبيل الوحيد لبناء قوة العراق ومنع عودة داعش”، مبينة أنه “لا يُمكن استخدام البلد وشعبه مسرحاً للتنافس بين القوى المختلفة وللصراعات بالوكالة”.

وتابعت البعثة، أن “العراقيين يستحقون بشدةٍ الاستقرار والسلام”.

ونفذت طائرات امريكية ليلة امس، ضربات جوية بعدة مناطق في بلاد ضد مقار تابعة للحشد الشعبي والجيش والشرطة العراقية تسفرت عن سقوط ضحايا، فيما اعتبرت قيادة العمليات المشتركة، العملية بأنه “اعتداء سافر من الطائرات الامريكية المقاتلة أسفر عن مقتل ثلاثة مقاتلين وأربعة جرحى من مغاوير الفرقة التاسعة عشرة واثنان منهم بحالة حرجة”.

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