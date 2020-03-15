اعلان الاحتفالات……

اعلان من منظمة الحزب الشيوعي العراقي في السويد/ ستوكهولم

الى الرفيقات والرفاق والصديقات والأصدقاء الأعزاء

في الوقت الذي نتطلع فيه للأحتفال بالذكرى الـ 86 لميلاد الحزب الشيوعي العراقي، وهي بلا شك ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعاً، وتتطلب أحيائها بما يليق بها، ولكن وبسبب الظروف الطارئة التي تعيشها جميع الشعوب لأنتشار فايروس كورونا، ولما يمر به شعبنا من ظروف صعبة، لذا تقرر تأجيل الاحتفالات الى إشعارٍ آخر، ولحين تحسن الظروف، حرصاً منا على سلامة الجميع، ولتجنب التجمعات الكبيرة، كما توصي بذلك الجهات الصحية في السويد.

والى ذلك الحين نتمنى للجميع الصحة والعافية وتجنب الأمراض.

منظمة الحزب الشيوعي العراقي في السويد/ ستوكهولم

14 آذار 2020