الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى أربع دول بينها العراق

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، اليوم السبت، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى لبنان وتركيا وسوريا والعراق اعتبارا من 17 مارس وحتى إشعار آخر.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن هذا القرار جاء “استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لكافة الجهات المعنية على المستوى الوطني والمحلي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد من الانتشار في الدولة”.

وأضافت أن الجهات المعنية “تقوم تحت مظلة الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات بمتابعة الأوضاع العالمية لاتخاذ أفضل القرارات المناسبة والتي تضمن استمرارية منظومة العمل داخل الدولة وتقلل من نسبة المخاطر في انتشار المرض”.

وأعلنت حكومة الإمارات تفعيل نظام “العمل عن بعد” لبعض الفئات من الموظفين في الجهات الاتحادية لمدة أسبوعين للفترة من 15 ولغاية 26 مارس الجاري، قابلة للتجديد.