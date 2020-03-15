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الفقر المؤدْيَن!!

الحقيقة المغيّبة عن الأجيال أن إنطلاق الإسلام في مكة والمدينة , جعل من الفقراء ذوي ثروة وجاه , وأثرياء قريش إزدادوا ثراءً وتمكنا , فلو أن الإسلام دين فقر وإملاق لما دخله الناس أفواجا.

وقد إنطلت على المسلمين فرية أن الفقر من ضرورات الدين , وأن حياة العدم والذل والمعاناة أفضل لهم من حياة الغنى والكرامة والعزة والكبرياء , حتى تحوّل الفقر والقهر والذل والهوان إلى دين!!

الإسلام دين القوة والنماء والغنى , وليس دين الفقر والتكاسل والإستجداء.

والذين يوهمون الناس بأن قادته الأوائل كانوا فقراء , يكذبون ويضللون ويفترون على الإسلام لأهداف سياسية وسلطوية بحتة.

فالنبي والخلفاء من بعده والقادة والصحابة لم يكونوا فقراء , بل من الأغنياء بمَقاسات ذلك العصر.

والشواهد التأريخية بأحداثها وما روي منها تشير إلى ذلك , ولا تأتي بدليل على أنهم عاشوا في فقر مدقع وعناء مرير.

إنها الأكاذيب والأضاليل المفبركة لغايات كرسوية بحتة , هي التي تفعل فعلها في وعي الأمة , وتعطل عقلها وتشجعها على القنوط والإستكانة.

ولعبت العمائم المتاجرة بالدين لعبتها الكبرى بتمرير فرية الفقر وديموته , وهي تعيش في بذخ ويسر مبين , وتدعو الناس إلى إستلطاف فقرهم وعوزهم , وأن ربهم سيعوضهم عنه بجنات النعيم.

فهل رأيتم متاجرا بدين يعيش فقيرا؟

إنها اللعبة السيئة العدوانية على الدين وأهله , وبموجبها يستبد ذوي العمائم التجارية ويستحوذون على مقدرات الناس بإسم الدين.

وبالتكرار ترسّخت وتحولت إلى ركن من أركان الإيمان والإعتقاد بالدين , فالحياة المزرية تقرّب الناس إلى جنات واسعة , وترزقهم بعد موتهم بالطيبات.

ولا بد للأمة من العودة إلى حقيقة الدين , وأن يكون الدين من وسائل محاربة الفقر والقضاء عليه , بدلا من تأكيده وتعزيزه والإستثمار فيه.

وعلينا أن ندرك ونستوعب أن الإسلام دين غنى لا دين فقر وإملاق!!

فهل سيستفيق تجار الدين من غيهم المهين؟!!

د-صادق السامرائي

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