القبض على متهمين يتاجران بالمواد المخدرة في أيسر الموصل

أفاد مصدر أمني، الاحد، بالقاء القبض على متهمين اثنين يتاجران بالمواد المخدرة في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وقال المصدر إن “مديرية مكافحة المخدرات التابعة ل‍قيادة شرطة نينوى وبعد جمع المعلومات ومن خلال المتابعة المستمرة تمكنت من القاء القبض على اثنين من الذين يقومون ببيع وترويج وتعاطي المواد والحبوب المخدرة وضبط بحوزتهما ٤٠ كبسولة مملوءة بمواد مخدرة”.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أنه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وتدوين اقوالهما بالاعتراف ابدائيا وقضائيا وتوقيفهم وفق المادة ٢٨\١ من قانون المخدرات العراقي، وقد تم القبض عليهما في منطقة حي الكرامة بالجانب الايسر لمدينة الموصل”.