المالية تدعو الصحة لمراجعتها من اجل اكمال مستلزمات مواجهة خطر كورونا

دعت وزارة المالية، السبت، نظيرتها الصحة الى مراجعتها من اجل اكمال مستلزمات مواجهة خطر كورونا.

وقالت وزارة المالية في بيان ان “اجتماعا عقده نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين مع وزير الصحة جعفر توفيق علاوي والكادر المتقدم المالي والاداري في الوزارة وبحضور وكيل وزارة المالية وكالة والمدراء العامون لدوائر الموازنة والمحاسبة والقانونية في وزارة المالية، تم خلاله دراسة الوضع المالي للوزارة ودوائر الصحة والتداول بشأن الاطر القانونية للتمويل من اجل دعم الوزارة بالتمويل المالي اللازم لمواجهة خطر انتشار فايروس كورونا وتهيئة كافة المستلزمات التي تسهل عمل الفرق الصحية في عموم العراق”.

ودعت وزارة المالية “دوائر وزارة الصحة في بغداد والمحافظات كافة الى مراجعة وزارة المالية دائرة المحاسبة لغرض اكمال متطلبات تمويل الموازنة التشغيلية لدوائرهم لشهر آذار وكذلك فروقات شهري كانون الثاني وشباط من اجل اكمال مستلزمات مواجهة خطر انتشار ومكافحة فايروس كورونا”، داعية “المحافظين الى حث مدراء دوائر الصحة في محافظاتهم لغرض مراجعة وزارة المالية يوم الأحد ١٥ آذار لإكمال متطلبات ذلك”.