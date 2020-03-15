المحافظات التي اعلنت فرض حظر للتجوال فيها

اعلنت عدد من المحافظات العراقية، عن فرض حظر للتجوال فيها كإجراء احترازي لمنع انتشار فايروس كورونا.

واعلنت محافظتا اربيل والسليمانية عن فرض حظر للتجوال بدأ منذ يوم امس وينتهي يوم غد الاثنين.

فيما اعلنت محافظة بابل عن فرض حظر للتجوال في قضاء المسيب فقط من اليوم الاحد ويستمر حتى اشعار اخر.

واعلنت محافظة ذي قار عن فرض حظر للتجوال بالمحافظة يبدأ من اليوم ويستمر لمدة ثلاثة ايام.

كما اعلنت محافظة نينوى عن فرض حظر شامل على التجوال بالمحافظة يستمر اليوم وغد.

واعلنت محافظة صلاح الدين اليوم الاحد، انها ستفرض حظرا شاملا على التجوال بالمحافظة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

كما اعلنت كربلاء عن فرض حظر للتجوال في المحافظة لمدة ثلاث ايام اعتبارا من يوم غد.