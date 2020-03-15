صحة الكرخ تعلن “خبراً ساراً”: كورونا لم ينتشر بالعدوى داخلياً حتى الآن

أكد مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الأحد، أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في السيطرة على انتشار فايروس كورونا من عدمها، مشيراً إلى أن جميع المصابين بالفايروس في الكرخ وافدون وأن المرض لم ينتشر بالعدوى داخلياً حتى الآن.

وقال الحجامي في مؤتمر صحفي أعقب اجتماعاً لخلية الأزمة في بغداد، إن “التفاؤل ما زال قائماً بكبح انتشار الفايروس، والأيام المقبلة ستجعل من الواضح السيطرة على انتشاره أو خروج الأمر من ايدينا”.

وأضاف الحجامي: “في الكرخ لدينا 10 حالات مشخصة منهم 7 تماثلوا للشفاء ومن تبقوا حالتهم جيدة، والخبر السار أن كل الحالات من الوافدين ولم ينتشر المرض حتى الآن بالعدوى داخلياً”.

بدوره، قال مدير صحة الرصافة عبد الغني الساعدي، إن “في جانب الرصافة هناك 16 إصابة، 8 منها تماثلت للشفاء، وما زال المرض غير متوطن”، مبيناً أن “العطلة (في بغداد) تم منحها لغرض البقاء في البيت وأدعو المواطنين إلى عدم الخروج الا للضرورة القصوى”.