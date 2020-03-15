فرض حظر على التجوال في كربلاء لثلاثة أيام بدءاً من الغد

أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الأحد، فرض حظر على التجوال لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من السابعة من صباح الغد للقيام بحملة تعفير في المحافظة، مقترحاً على الحكومة الاتحادية استخدام حبر الانتخابات لتأشير القادمين من الخارج في المطارات.

وقال الخطابي في مؤتمر صحفي إنه سيتم “فرض حظر على التجوال في المحافظة لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من الساعة السابعة من صباح الغد، للقيام بحملة تعفير وتطهير المحافظة بشكل تام”.

وقدم الخطابي مقترحاً للحكومة الاتحادية بـ”استخدام حبر الانتخابات لتأشير القادمين من الخارج في المطارات، حتى نتمكن في نقاط التفتيش من معرفتهم لكونهم يخفون معلومات سفرهم”.