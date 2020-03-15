قيادة العمليات المشتركة: لدينا معلومات كاملة عن استهداف معسكر التاجي

كشفت قيادة العمليات المشتركة، الأحد، عن وجود معلومات كاملة لديها عن استهداف معسكر التاجي شمالي بغداد، فيما اشارت الى أن العمليات العسكرية الأميركية الأحادية تؤثر على السيادة.

وقالت القيادة في أخبار عاجلة نقلتها سكاي نيوز عربية، “لدينا معلومات كاملة عن استهداف معسكر التاجي ويبقى لنا فقط تأكيد هذه المعلومات”.

وأضافت القيادة، أن “تحقيقاتنا مستمرة في الهجوم على القاعدة وسنقدم المسؤول للعدالة”، لافتا الى أن “العمليات العسكرية الأميركية الأحادية تؤثر على سيادة الدولة العراقية”.

وأعلنت القيادة، امس السبت، سقوط 33 صاروخاً على وحدات الدفاع الجوي قرب بعثة التحالف الدولي داخل معسكر التاجي، مشيرةً إلى إصابة عدد من منتسبي الدفاع الجوي وهم بحالة “حرجة جداً”، فيما أكدت بأنها ستتخذ كل الإجراءات لإلقاء القبض على الفاعلين.