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مصدر يكشف عن السيطرات التي تم اغلاقها في بغداد اليوم

كشف مصدر امني، الاحد، عن السيطرات التي تم اغلاقها في بغداد اليوم.

وقال المصدر انه “تم غلق سيطرة دخول ابو غريب (التبادل) بأتجاه بغداد، وغلق سيطرة عرب جبور والبو عيثه باتجاه سريع الدورة”، مبينا انه “سمح من هذه السيطرة الخروج فقط للاطباء ولموظفي الدولة والحالات الطارئة”.

واضاف انه “تم غلق سيطرة بغداد من الرستمية وغلق دخول جسر ديالى الجديد باتجاه بغداد وغلق سيطرة التاجي”، مشيرا الى انه “من المحتمل ان تغلق سيطرة الصقور يوم غد الاثنين”.

يذكر ان خلية الازمة قررت في وقت سابق منع التنقل بين المحافظات كإجراء احترازي لمنع انتشار فايروس كورونا، حيث بدأ العمل بالقرار اعتبارا من اليوم الاحد.

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