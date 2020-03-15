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مفوضية حقوق الانسان تطالب الحكومة بتعطيل الدوام لمدة 14 يوما

طالبت مفوةضية حقوق الانسان، الاحد، الحكومة بتعطيل الدوام لمدة 14 يوما.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان “ندعو الحكومة الى تعطيل الدوام لمدة 14 يوما وإلزام المواطنين بالبقاء في دورهم”.

وشدد على “ضرورة البدء بحملات تعقيم ميدانية للحفاظ على حياة المواطنين من خطر انتشار فايروس الكورونا”.

وطالبت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الاحد، باعلان حالة الطوارئ لفترة محدودة، فيما دعت الى تعطيل المؤسسات الحكومية والاهلية.

يذكر ان عددا من المحافظات العراقية اعلنت فرض حظر على التجوال فيها وذلك كاجراءات وقائية لمنع انتشار فايروس كورونا بعدما سجل العراق لغاية مساء امس 110 اصابات بحسب ما اعلنته وزارة الصحة.

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