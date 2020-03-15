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نائب يكشف عن جمع تواقيع لعقد جلسة طارئة تناقش الخروقات الأمريكية وكورونا

كشف النائب عن كتلة بدر النيابية كريم عليوي، السبت، عن جمع تواقيع اكثر من عشرين نائباً لعقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة الخروقات الامريكية واليات مواجهة وباء كورونا.

وقال عليوي في بيان إن “الشيطان الاكبر تجاوز كل الخطوط الحمراء وانتهك السيادة الوطنية وعلينا جميعا الوقوف صفا واحدا للرد على هذه التجاوزات”.

وأضاف :”نطالب رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة لبحث الإجراءات الحكومية بحق امريكا التي انتهكت السيادة الوطنية، حيث مضينا فعلياً بجمع تواقيع اكثر من عشرين نائباً والعدد في تزايد لتقديم طلب رسمي الى رئاسة المجلس لعقد الجلسة”.

واكد عليوي، ان “الجلسة الطارئة ينبغي ان تعقد خلال هذا الاسبوع، بحضور رئيس الوزراء بالحكومة المستقيلة عادل عبد المهدي”، محذراً “من محاولات امريكا تنفيذ للضغط على الحكومة بغية انهاء الحشد لأنه السد المنيع بوجه الإرهاب وهي محاولة لاعادة داعش بشكل جديد”.

وشدد على “أهمية ان يناقش اجتماع الرئاسات الثلاث الذي دعا له رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كافة الاجراءات القانونية على ارض الواقع للرد على العدوان الامريكي بعيداً عن بيانات التنديد والاستنكار التي لم تعد ذات جدوى او معنى”.

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