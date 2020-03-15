وفاة بطل العراق السابق بالملاكمة سعدون احمد عزيزالقيتولي ابوعلي

هو الباقي

بسم الله الرحمن الرحيم:

(كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ)

(لِلَّهِ ما أخَذَ وله ما أعْطَى، وكُلُّ شيءٍ عِنْدَهُ بأَجَلٍ مُسَمًّى، فَمُرْهَا ما نتصبرْ ونحْتَسِبْ )

بقلوب مليئة بالايمان بالله عز وجل وراضية بقضائه وقدره تلقينا ببالغ الاسى والاسف بوفاة بطل العراق السابق بالملاكمة سعدون احمد عزيزالقيتولي ابوعلي وهو اخ الشهيد السعيد الدكتور شهاب احمد عزيز واخ المنهدس عصام احمد عزيز بعد معاناة مع المرض نقدم للعائلة الكريمة احر التعازي ولهم الصبر والسلوان ،اللهم اعفُ عنه وأكرِمْ منزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه ونقِّه مِن الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ وأبدِلْه بدارِه دارًا خيرًا مِن دارِه وأدخِلْه الجنَّةَ وأعِذْه مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِو يتغمده بواسع الرحمه وان يغفر له ويوسع مدخله وينقله من ضيق اللحود الى جنات الخلود انه ولى ذلك والقادر عليه ، لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون

عن العائلة عبد الخالق الفلاح