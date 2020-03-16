اجتماع “مهم” يؤكد على استمرار تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين

أكدت وزارة المالية، اليوم الأحد، على استمرار تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين، في حين طالبت المصارف بدعم وزارة الصحة وخلية الأزمة بالأموال.

وقالت وزارة المالية في بيان إن “وزيرها فؤاد حسين ترأس اجتماعا ضم محافظ البنك المركزي العراقي ووكيل وزارة المالية وكالة ورئيس الهيئة العامة للتقاعد ومدير عام دائرة الدين العام والمدراء العامون لمصارف الرافدين والرشيد والعراقي للتجارة لدراسة وتقييم الوضع المالي العام وكيفية ادارة الازمة الحالية من نواحي مختلفة”، مبينة أن “المجتمعين اكدوا على استمرار تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين”.

وأضافت الوزارة، أن “المجتمعين ناقشوا أيضاً دعم فعاليات خلية الأزمة ووزارة الصحة ومديرياتها لمواجهة خطر انتشار فايروس كورونا، ولكي تأخذ المصارف والبنك المركزي دورها في تقديم الدعم المالي لمواجهة الأزمات التي يواجهها بلدنا”.

وأشارت الوزارة، إلى أن “المجتمعين توصلوا إلى العديد من القرارات أهمها فتح حساب خاص لاستقبال وإيداع التبرعات من قبل المصارف والشركات والهيئات الحكومية والخاصة ويكون الصرف بإشراف لجنة عليا، هذا بالإضافة إلى التمويل الشهري من قبل دائرة المحاسبة في وزارة المالية”.