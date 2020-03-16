الرفيق رائد فهمي يستقبل وفدا من مؤسسة الشهداء في مدينة الصدر

استقبل الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي وفدا من مؤسسة الشهداء في مدينة الصدر برئاسة مديرها السيد كاظم جابر علي. وأشاد الوفد في اللقاء بمواقف الحزب الشيوعي الداعمة لقضايا الشهداء، واستعرض جوانب معاناة المؤسسة وعوائل الشهداء، مشيرا الى ضعف اهتمام الجهات الرسمية، وعدم نيل الكثير من العوائل حقوقها، فضلا عن ضعف التخصيصات في الموازنة وغياب الارشيف.

من طرفه شدد الرفيق فهمي على دعم الحزب الثابت لعوائل الشهداء، وشدد على الدور الذي تلعبه مؤسسة الشهداء في متابعة قضاياهم، خاصة وان هناك الكثير من العوائل المذكورة، ومنها عوائل الشهداء من ضحايا انقلاب 1963 الاسود، التي غمطت حقوقها.

وجرى الاتفاق في ختام اللقاء على تشديد المطالبة بزيادة التخصيصات المالية في الموازنة لمؤسسة الشهداء، وتوثيق قضايا الشهداء ومسك سجل بذلك، واستكمال انجاز معاملات الشهداء المغموطة حقوقهم وبضمنهم شهداء 1963، وتوحيد القوانين الخاصة بالشهداء والمعوقين.

هذا وضم الوفد الزائر كلا من السادة رعد علوان الصكر ومثنى احمد الشمري وحسن نجم. فيما حضر اللقاء الى جانب الرفيق فهمي الرفيق راهي مهاجر عضو لجنة العلاقات المركزية.