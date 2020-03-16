بارزاني: استهداف الحشد الشعبي خطأ تتحمل مسؤوليته أميركا

اعتبر رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الأحد، عمليات القصف التي استهدفت الحشد الشعبي في العراق العام الماضي بأنه خطأ تتحمل مسؤوليته امريكا.

وقال بارزاني في مقابلة مع مجلة “فصلية طهران” ردّاً على سؤال بشأن “عمليات القصف السابقة لاسرائيل ضدّ قوات الحشد الشعبي”، إن “القصف أكبر خطأ ارتُكب، والأمريكان هم أول جهة يجب أن تتحمل المسؤولية في هذا الصدد”.

وأضاف أن “امريكا لاتستطيع أن تلقي بالمسؤولية على إسرائيل وتتبرأ من ذلك، ليس لهم أن يقولوا إنها من فعل إسرائيل، ولا توجد لدينا معلومات دقيقة تؤكّد مسؤولية إسرائيل عن هذا العمل”.

وأوضح بارزاني، :”إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى اتباع سياسة إرساء الأمن والاستقرار في العراق، فإنّ ما حصل هو موجّه بالدرجة الأولى للولايات المتحدة٬ وأعتقد أنّ هذه الضربة ليست موجّهة لاستقرار العراق فقط و إنّما لاستقرار المنطقة برمتها، وكانت غلطة كبرى”.

وتعرضت في صيف 2019 عدة مواقع ومعسكرات للحشد الشعبي في العراق لقصف عبر طيران مسير، فيما تم اتهام اسرائيل بتنفيذ القصف.