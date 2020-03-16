بيان رسمي: خلية الازمة تبحث برئاسة عبد المهدي اجراءات منع انتشار فايروس كورونا

عقدت خلية الأزمة، الأحد، جلسة برئاسة رئيس حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، فيما بحثت إجراءات منع انتشار فايروس كورونا.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان “خلية الأزمة المشكّلة بموجب الأمر الديواني ( ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ ) عقدت اجتماعا موسعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، مساء اليوم الاحد”.

وأضاف أن “الاجتماع المنعقد حالياً بحث تطورات الوضع الصحي واجراءات وزارة الصحة والبيئة وكوادرها وخلية الأزمة لمنع انتشار فايروس كورونا وطرق الوقاية منه، وبحث الاجراءات الواجب اتخاذها في ضوء التطورات والتحديات التي تواجه عمل خلية الازمة ودعم جهودها”.

وأوضح البيان، أن “اللقاء حضره وزراء المالية والداخلية والصحة والاتصالات ومحافظ بغداد وأمينة بغداد ، وعدد من وكلاء الوزارات والمسؤولين والمستشارين، وممثل منظمة الصحة العالمية”.