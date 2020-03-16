تحالف القوى يقدم اربعة مقترحات لـ “تقليل” ضرر وباء كورونا

أعلن تحالف القوى، الاحد، عن تقديم اربعة مقترحات لـ”تقليل” ضرر وباء فايروس كورونا، بينها توزع مبالغ مالية على المواطنين ضمن البطاقة التموينية، وإلزام أصحابها المولدات بتقليل سعر الامبير الكهرباء.

وقال التحالف في بيان “مع إعلان خلية الأزمة الصحية ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات، ولاحتمال استمرار تداعيات وباء كورونا ومخاطره وضرره على شريحة كبيرة من أبناء الشعب، ومن باب المسؤولية التضامنية، يتبنى تحالف القوى العراقية طرح مقترحات على الحكومة للخروج بموقف يعزز صمود أبناء شعبنا ويقلل ضرر الوباء على المجتمع، بينها دعوة الحكومة لتخصيص مبلغ طوارئ يُستقطع من تخصيصات الطوارئ أو من موازنة ٢٠٢٠ لتوزع على المواطنين ضمن البطاقة التموينية، أو يمكن استقطاعها من موازنة وزارة التجارة كبديل عن البطاقة التموينية”.

وأضافت، أن بين تلك المقترحات ايضا “دعوة القضاء لإطلاق سراح الموقوفين ممن تجيز قضاياهم التكييف القانوني للكفالة أو الغرامة المالية، وتأمين الاحتياجات والظروف الصحية والوقائية في السجون، ودعوة وزارة النفط لزيادة حصة زيت الكاز الخاصة بتشغيل مولدات الكهرباء الأهلية، وإلزام أصحابها بتقليل سعر الامبير، بما يتماشى مع قرارات خلية الأزمة الصحية الحكومية والحكومات المحلية بإعلان حظر التجوال العام ومنع خروج المواطنين، وبما يضمن تقليل الاختلاط والوقاية والحد من انتشار الوباء، وتقليص عدد المصابين به”.

وتابعت، “ايضا دعوة وزارة الهجرة والمهجرين وخلية الأزمة الصحية لتكثيف جهودها في ضمان تأمين الاحتياجات الصحية والعلاجية والوقائية الضرورية للنازحين ومخيماتهم، وتشكيل فرق ميدانية جوالة لفحص النازحين والتوعية من وباء كورونا”، داعيا المواطنين الى “التعاون التام مع الخلية وفرقها الميدانية، والالتزام بتوصياتها وإرشادات الوقاية والحماية من مخاطر انتشار وباء كورونا”.