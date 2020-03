داود أغلو: حلبجة اسمٌ لوجع لا ينسى

Dün Irak’ta, bugün Suriye’de kimyasal silahlarla can veren binlerce kardeşimizi rahmetle anıyorum.

#Halepçe unutulmayacak bir acının adıdır. Kimyasal silah olduğunu bilmeden elma kokusuna koşan çocukları ve Kürt kardeşlerimizin cansız bedenlerini her düşündüğümde içim sızlar.

Read our Privacy Policy by clicking here