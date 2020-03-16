داود أغلو: حلبجة اسمٌ لوجع لا ينسى

نشر رئيس الوزراء التركي الأسبق، وزعيم حزب المستقبل المعارض أحمد داود أوغلو، اليوم الاثنين، رسالة تضامن مع ضحايا القصف الكيماوي في مدينة حلبجة بإقليم كوردستان، من قبل النظام العراقي البائد.

وقال داود أوغلو عبر تويتر: «حلبجة اسمٌ لوجع لا ينسى. كلما فكرت بأولئك الأطفال الذين جذبتهم رائحة التفاح دون أن يعرفوا أنه سلاح كيماوي وأجساد إخواننا الكورد الهامدة، أشعر بالألم يعتصر قلبي».

وأضاف السياسي التركي البارز، قائلاً: «نترحم على أرواح آلاف الضحايا الذين قضوا بالأسلحة الكيماوية أمس في العراق، واليوم في سوريا».