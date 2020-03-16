بسم الله الرحمن الرحيم

كتب : حازم عبد الله سلامة ” أبو المعتصم “

فايروس كورونا المستجد يغزو العالم بشكل مخيف ، لا يفرق بين أحد ، فايروس يمثل العدالة فلا يفرق بين غني وفقير بين حاكم ومحكوم بين مواطن بسيط ووزير أو رئيس ، يوصل رسالة لهذا العالم المتقدم أنه أضعف من الضعف ، وان كل التكنولوجيا الحديثة والتقدم العلمي الذي وصلت له البشرية مجرد وهم أمام هذا الفايروس ،

فكل الأسلحة والتكنولوجيا الذي توصلتم لها لقتل بعضكم البعض وتنفيذ أطماعكم لم تستطيع أن تحميكم من فايروس صغير ، أدخل الرعب فيكم وحاصركم وشل حياتكم ،

فهل تتعظون ؟؟؟!!!

فايروس كورونا سيزول وسينتهي كما انتهي ما سبقه من أوبئة مرت علي البشرية ، ولكن الأخطر من كورونا هو فايروس الفساد والحكم ، فايروس الكذب علي الشعوب واستغلالهم وارهاقهم ، الأخطر هو كورونا السياسيين والقادة ،

كل الأوبئة ستنتهي ولكن وباء السياسيين والحكام والمسئولين كيف سينتهي وهو الأشد فتكاً بنا ،

فما قتلتموه من بعضكم في حروبكم يفوق ملايين مما سيُقتل من فايروس ووباء كورونا وغيره ، فأنتم الوباء الحقيقي ،

فالسياسيين هم الوباء الأخطر والأشد قتلاً وفتكاً بالشعوب ، فأعيدوا حساباتكم ستجدون أنكم فيروسات وجراثيم خطيرة تُنهك في جسم الشعوب بلا رحمة ،

شكراً فايروس كورونا ، شكرا لك وأنت تطبق العدالة وتقتل فايروس السياسيين وتوزع الألم والمعاناة والموت والوجع بلا فرق بين غني وفقير ورئيس ومواطن ، ووزير وغفير ،

فالفقراء والبسطاء من الشعوب المصابون علي مر الأزمنة بوباء ظلم وفساد الحكومات لا يهمهم شيء ، فأنتم لم تبقوا لهم شيئاً ليخسروه ، سرقتم قوتهم ومزقتم أشلاؤهم وأرهقتموهم فقراً وظلماً، وكورونا أرحم وأعدل منكم ، فأنتم الأخطر من كل الأوبئة والفايروسات ،

سهل أن تتعافى الشعوب من الأمراض والأوبئة مهما بلغت خطورتها ، ولكن من الصعب أن تتعافي من وباء السياسيين وفسادهم ، فكورونا الفساد ، وطاعون الظلم ، وكوليرا الديكتاتورية ، ووباء دجل السياسيين ، هو الخطر الحقيقي القاتل للشعوب والوطن ،

فشكراً لكورونا لأنه استطاع أن يربك السياسيين ويحجر عليهم ويقيد تحركاتهم ويمنعهم من التنزه والسفر والسياحة ، ومنعهم من التمتع بالفنادق والمطاعم والمنتجعات ،

شكراً كورونا فأنت كشفت هشاشة وضعف تلك الأنظمة السياسية التي تفتري وتقمع الشعوب ، أنت من أسقطت زيفهم وكشفت كذب شعاراتهم ،

الفقراء والبسطاء لا يخافون فهم يموتون في اليوم ألف مرة من ظلم الحكام وبطشهم ، ولا يبكون علي هذه الدنيا ولم يرهبهم الموت ، الفقراء والبسطاء مؤمنون بنصيبهم وقدرهم ، أما أنتم أيها الحكام والرؤساء والوزراء والمتنفذين ترتعبون قلقاً وخوفاً ولهذا كورونا يستحق الشكر ،

نتمنى السلامة التامة للجميع باستثناء السياسيين والمتنفذين وسارقي مقدرات الشعوب وسماسرة وتجار الحروب ، نتمنى السلامة والمعافاة لكل الفقراء والمستضعفين بالأرض ولكل الشعوب باستثناء سماسرة السياسة وأوغاد التجارة والظالمين ،

شكراً كورونا ، شكراً كورونا

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16-3-2020

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