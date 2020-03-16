عالية نصيف تدعو اللجنة 55 إلى إصدار قرارات صارمة للوقاية من كورونا 

دعت النائبة عالية نصيف لجنة الأمر الديواني رقم (55) لسنة 2020 إلى إصدار جملة من القرارات الصارمة الواجبة التنفيذ بشكل فوري لتفادي انتشار وباء كورونا، من بينها إيقاف الطيران المدني وعزل كافة المحافظات عن بعضها البعض، وإغلاق الأسواق .

وقالت في بيان اليوم :” ان سرعة انتشار عدوى الكورونا تتطلب إجراءات سريعة وصارمة لمواجهة تفشي الوباء على غرار ما فعلت الصين عندما حاصرت الوباء ومنعت انتقاله بين الناس من خلال منع التجمعات بكافة أشكالها “.

وبينت نصيف :” ان أهم إجراء يجب أن تتخذه اللجنة 55 هو إيقاف الطيران المدني الخارجي والداخلي وتعطيل المطارات كافة، وغلق المنافذ الحدودية وإيقاف النقل البحري أيضاً ومنع رسو السفن القادمة إلى الموانئ العراقية “.

وبينت أنه :” على الصعيد الداخلي يجب عزل المحافظات عن بعضها البعض، ولا مانع من فرض حظر التجوال بحسب ما تقرره الحكومات المحلية، وقطع الجسور بين الرصافة والكرخ، وأن تستعين وزارة التربية بالمبرمجين لإنشاء تطبيق شبيه بالتطبيق التركي (eba) والمتضمن كافة شروحات المناهج الدراسية والواجبات المدرسية، وفي حال عدم إنشائه يتم إصدار توجيهات للمعلمين والمدرسين بإنشاء كروبات في مواقع التواصل الاجتماعي للشرح وتسجيل الحضور والغياب، علماً بأن كل الدول حاليا تعتمد على الدراسة الإلكترونية بسبب وباء كورونا “.

وشددت نصيف على ” أهمية غلق المقاهي والأسواق والمولات بشكل كامل، والويل لكل من يثبت تلاعبه وحصوله على استثناء (يحاكم بتهمة الاستهانة بأرواح الناس والشروع بالقتل) ، وإنهاء مهزلة الأركيلة وملحقاتها، وتخصيص خطوط ساخنة للإبلاغ عن المخالفين أو طلب الاستشارة أو المساعدة، وأن يكون الموظفون الذين يجيبون على الاتصالات أصحاب خبرة وليسوا بائسين يحفظون جملة ويرددونها لكل المتصلين، مع ضرورة نشر الوعي بين الناس حول سبل الوقاية من العدوى، وأن تكون الحكومة ووزاراتها صريحة بشأن الإعلان عن عدد الإصابات، نسأل الله تعالى أن يحفظ أهلنا العراقيين من هذا البلاء، وأن نجتاز هذه المحنة بالوعي والصبر والتكاتف “.