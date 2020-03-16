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عمليات بغداد: ملزمون بمنع التنقل بين المحافظات حتى يوم ٢٥ اذار

أكدت قيادة عمليات بغداد، الاحد، التزامها بتوصيات الامر الديواني القاضي بمنع التنقل بين المحافظات ابتداء من اليوم ولغاية ٢٥ اذار الجاري باستثناء الحالات الطارئة والتبادل التجاري.

وقالت قيادة عمليات بغداد، في بيان إنها “ملزمة بتطبيق المادة ٢ من توصيات لجنة الأمر الديواني بمنع التنقل بين المحافظات ابتداء من يوم الاحد المصادف ١٥ آذار ولغاية يوم الاحد ٢٥ اذار باستثناء الحالات الطارئة والتبادل التجاري وتنقل الموظفين”.

وقررت خلية الأزمة الحكومية المكلفة بالحد من انتشار فيروس كورونا، في وقت سابق، وقف تنقل المواطنين بين المحافظات ابتداء من اليوم الأحد إلى الخامس والعشرين من الشهرالجاري.

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