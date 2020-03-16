 كلنا غرباء في غربة ذواتنا القلقة : نصّ مفتوح على مداه

بقلم مهدي قاسم
بمجرد أن انزلقنا من ملاذنا الدافئ
وارتطمنا بالأرض الباردة والصلبة
مطلقين صرختنا الأولى احتجاجا على قدومنا الإجباري ..
أضحينا غرباء مرة و إلى الأبد
غريب هنا و غريب هناك
و غريب في كل مكان ،
منذ ذلك الحين و حتى نهاية المشوار ،
حيث سنموت وحيدين في أقصى الوحدة وحشة ..
كانت غربتنا الداخلية هي الأقسى مرارة
لأنها بقيت ترافقنا كظلالنا أينما ذهبنا و حللنا
و عبثا كنا نحتمي بحب قصير عمر وذات لهيب سريع انطفاء ، و بمظلة أقرباء مهفهة بعواصف أو بصداقات عابرة و غامضة ،
ففي النهاية كلنا غرباء بعضنا عن بعض
ندب على أرض متأهبة دوما عبارة عن مطبات وكمائن خفيه ،
تباغت خطونا بين لحظة و أخرى ،
متوجسة ، متلهفة دوما ، حتى لتحضننا كأم حنونة بقسوة مفرطة ،
لتجففنا وترمينا عظاما عارية تبرق تحت قمر كئيب ..
بعدما عرفنا أن الله نفسه غير مكترث بمصيرنا لأنشغالاته الكثيرة وكأب مخيب بمسيرة أبنائه المحاطة بالشُبهات ،
ولأن ثمة قدرا قد حكم علينا بإعدام حتمي مع وقف تنفيذ مؤقتا ..
ربما لهذا ، لم نُعد نبالي كثيرا بما سيأتي عاجلا أم آجلا ،
ولكن ليس من ثمة جدوى التفكير بذلك طويلا ،
فمهما توغلنا في العمق حتى القاع
لن نحصل سوى على قبضة حصاة أو رمال تفر من بين أصابعنا المتشنجة..
الأجدر الاستماع لنصيحة نادلة الحانة لكلكامش :
كل دقيقة مسرة و نشوة تُعاش يجب أن تكون ممتعة وباذخة و ذات معنى ..
لممارسة حياة جديرة بعيش مجيد !..
فليس من ثمة وهم جميل
قد يكون أجمل من هذا الوهم الجميل !..