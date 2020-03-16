 كلنا غرباء في غربة ذواتنا القلقة : نصّ مفتوح على مداه

بقلم مهدي قاسم

بمجرد أن انزلقنا من ملاذنا الدافئ

وارتطمنا بالأرض الباردة والصلبة

مطلقين صرختنا الأولى احتجاجا على قدومنا الإجباري ..

أضحينا غرباء مرة و إلى الأبد

غريب هنا و غريب هناك

و غريب في كل مكان ،

منذ ذلك الحين و حتى نهاية المشوار ،

حيث سنموت وحيدين في أقصى الوحدة وحشة ..

كانت غربتنا الداخلية هي الأقسى مرارة

لأنها بقيت ترافقنا كظلالنا أينما ذهبنا و حللنا

و عبثا كنا نحتمي بحب قصير عمر وذات لهيب سريع انطفاء ، و بمظلة أقرباء مهفهة بعواصف أو بصداقات عابرة و غامضة ،

ففي النهاية كلنا غرباء بعضنا عن بعض

ندب على أرض متأهبة دوما عبارة عن مطبات وكمائن خفيه ،

تباغت خطونا بين لحظة و أخرى ،

متوجسة ، متلهفة دوما ، حتى لتحضننا كأم حنونة بقسوة مفرطة ،

لتجففنا وترمينا عظاما عارية تبرق تحت قمر كئيب ..

بعدما عرفنا أن الله نفسه غير مكترث بمصيرنا لأنشغالاته الكثيرة وكأب مخيب بمسيرة أبنائه المحاطة بالشُبهات ،

ولأن ثمة قدرا قد حكم علينا بإعدام حتمي مع وقف تنفيذ مؤقتا ..

ربما لهذا ، لم نُعد نبالي كثيرا بما سيأتي عاجلا أم آجلا ،

ولكن ليس من ثمة جدوى التفكير بذلك طويلا ،

فمهما توغلنا في العمق حتى القاع

لن نحصل سوى على قبضة حصاة أو رمال تفر من بين أصابعنا المتشنجة..

الأجدر الاستماع لنصيحة نادلة الحانة لكلكامش :

كل دقيقة مسرة و نشوة تُعاش يجب أن تكون ممتعة وباذخة و ذات معنى ..

لممارسة حياة جديرة بعيش مجيد !..

فليس من ثمة وهم جميل

قد يكون أجمل من هذا الوهم الجميل !..