كورونا و أولاد القحبة …

1

بعض الحكومات والأنظمة أشد فتكا من كورونا …

هذه العصابات والمافيات والميليشيات التي أستولت على السلطة بالصدفة البحتة

تقتل الشعوب والأمم تسرق الثروات

تحطم التعليم الصناعة الزراعة الصحة تحرق القيم والمبادىء

بينما كورونا يقتل 1 من 100 دون قصد فالموضوع يختص بضعف أو قوة مناعة جسم الانسان

ولا يحطم التعليم والصناعة والزراعة والصحة

ولا يحرق القيم والمبادىء ..

2

كورونا مقارنة …

بالشوفينية والفاشية

بالحثالة والرعاع

بالأوباش والأوغاد

لا شيء ..

كورونا ليس فاسدا ولا لصا ولا مجرما

الشوفينية هي الفساد والفاشية بؤرتها

الحثالة والرعاع والأوباش والأوغاد

هم اللصوص والمجرمين

3

صنعوا من كورونا شيئا …

ليصنعوا خلف بوابات السقوط الكثير من الأشياء

يا للعنات التاريخ يا أولاد القحبة ..

يا لثارات كل من سقط

4

أنظروا لوجوههم القبيحة …

لجباههم الوسخة

كورونا مر من هناك ..

كتب لكم عبر خيط الزمن

ها هو

صرخ القلم والحرف

ها هو

لم تقرأوا ما كتب ولم تسمعوا الصرخة

عشقتم العبودية

ورفضتم التغيير

عار عليكم أن تدخلوا الثقوب كونوا ثوارا وأحرار

أخرجوا من الحفر ونظفوا الجهات من الخرا

أنزعوا وجوهم القبيحة بالملح والبارود

وأذبحوا جباههم بالسواطير

وأسحلوها

وأحرقوا أولاد القحبة

5

القضاء عليهم …

على القوادين والعاهرين

على نسل كورونا

من صميم العمل الثوري المسلح

تذكروا ما فعله القواد وما صنعه العاهر

تذكروا أيها الرفاق

الصاع ليس بصاعين

الصاع بألف وان انتهت الألف فلتبدأ ألف اخرى

الجهات للأطهار للأخيار

لا

لأولاد القحبة

6

كورونا ليس عدوا بل زائر لعالم الفوضى

نظام العهر

هو العدو الحقيقي

عدو الله وكتبه ورسله عدو الكون عدو الحضارة عدو الانسان عدو الحرية والكرامة والعدالة

7

دولاراتكم لم تفعل شيئا …

الدولارات التي أشترت القصور وبنت الأسوار وحصنت المكاتب ولملمت الصيع

خسرت الحرب

هل عرفتم الان انكم بشر ولستم بالهة

هل عرفتم الان ان ورق المرحاض أكثر قيمة من دولاراتكم

فورق المرحاض يمكن أن يؤدي دور الكمامة

دولاراتكم لا تصلح لهذه المهمة

فهي تحمل رائحتكم المقرفة ..

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب