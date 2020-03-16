«كورونا»: 3 إصابات جديدة في السليمانية و7 في بغداد ..شفاء 5 حالات في السليمانية …

سجلت محافظة السليمانية في إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، 3 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، فيما تم الإعلان عن تسجيل 7 إصابات جديدة في العاصمة العراقية بغداد.

وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان قالت في بيان مساء اليوم، إن «طفلاً يبلغ من العمر 4 سنوات، وهو من أهالي ناحية التكية، أصيب بفيروس كورونا».

أضافت الوزارة، أن «الإصابة الثانية سجلت لإمرأة تبلغ من العمر 45 سنة، وهي من أقارب الرجل المتوفي بالفيروس، فيما الحالة الثالثة سجلت لإمرأة تبلغ من العمر 27 سنة، وهي من أهالي مدينة السليمانية».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مديرية صحة السليمانية، شفاء خمسة مصابين بفيروس «كورونا».

وأوضحت المديرية في بيان، أن أحد الذي شفيوا يبلغ من العمر 73 عامًا.

من جانبه ‌أعلن عبد الغني الساعدي، مدير عام صحة الرصافة في العاصمة العراقية بغداد، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في الرصافة إلى 22 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة.

وقال الساعدي في بيان إن «مستشفيات صحة الرصافة سجلت 7 إصابات جديدة موجبة بفيروس كورونا لأربعة رجال وثلاث نساء، ليكون العدد التراكمي 22 حالة تم شفاء 8 حالات منهم فيما لايزال 14 حالة ترقد بمستشفى ابن الخطيب تتلقى العلاج».

ووفق أرقام السلطات الصحية العراقية، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 124، بينها 10 وفيات، و26 حالة تعافٍ.