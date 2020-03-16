لقاح الماني ضد كورونا ومحاولة أمريكا لإحتكاره !

في الوقت الذي يعاني الكثيرين من شعوب الأرض من الخوف والهلع لانتشار فايروس كورونا والضحايا الذين يموتون يومياً في هذا البلد او ذاك نرى الأساليب الخبيثة واستغلال الوضع الحالي بشتى الوسائل وبطرق غير إنسانية .

العالم كله ينتظر وبصبر شديد العلاج المناسب الذي يقضي على هذا المرض الخطير والمتابعة المستمرة وبكل الوسائل لسماع ما يبشر هؤلاء ليرتاحوا من هذا الكابوس المرعب .

المنافسة على انتاج أي عقار طبي يفيد البشرية ويصل الى الجميع هو قمة الإنسانية في حالة وصوله الى الجميع وبسعر مناسب وبدون أي احتكار او استغلال .

لكن ان تحاول دولة ما الحصول على العقار الطبي المناسب والذي ينقذ البشرية من أي خطر محدق هو قمة الرعونة والجبن والقذارة وهكذا دول تدخل مزبلة التاريخ .

الكورونا وانتشاره في دول عدة والضحايا يزدادون يوماً بعد يوم وشركات الادوية تحاول وبكل جهد للوصول الى لقاح ضد فايروس كورونا .

شركة المانية توصلت لهذا اللقاح والذي سيتم تجربته الصيف المقبل ، وهذا ما أعلنته هذه الشركة ( شركة CureVac للتكنولوجيا الحيوية ) .

حيث قال المتحدث بإسم الشركة تورستن شولر : التوصل إلى هذا اللقاح على سلم أولوياتنا منذ يناير/ كانون الثاني الماضي ، مضيفاً أن الشركة واثقة من تقديم اللقاح حتى الصيف المقبل ، حيث يمكن اختباره سريرياً بعد ذلك .

ومن جانب اخرنشرت صحيفة بيلد أم زونتاغ الألمانية ، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحاول جذب العاملين في شركة CureVac التي تتخذ من مدينة توبنغن الألمانية مقراً لها ، إلى أراضيها من خلال مدفوعات مالية ضخمة وتأمين اللقاح للولايات المتحدة بشكل حصري ، وأن ترامب يقوم بكل ما هو ممكن من أجل الحصول على اللقاح للولايات المتحدة الأمريكية فقط !!!

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول وبشتى الطرق للحصول على اللقاح ليتاجر بأرواح المرضى حول العالم وبكل خسة وانانية ورعونة ، وبتقديم الأموال بسخاء لهذه الشركة الألمانية ، وفي نفس الوقت تحاول الحكومة الألمانية الإبقاء على هذه الشركة في المانيا.

وحتى انانية ترامب بخبث فقد كان الأولى به ان يخصص هذه الأموال الطائلة لإنقاذ المشردين في أمريكا ومحاولة تحسين احوالهم المعيشية ولو بشكل بسيط .

فقد قال المتحدث باسم وزارة الصحة الألمانية للصحيفة أن الحكومة الألمانية على تواصل مكثف مع شركة CureVac ، وتحاول برلين هي الأخرى إبقاء الشركة في ألمانيا من خلال العروض المالية ، أما الشركة نفسها فلم ترغب في التعليق على هذا التنافس الأمريكي – الألماني غير المباشر.

ان هذه المحاولات الامريكية الخبيثة للحصول على لقاح ضد كورونا واحتكاره وحصريا في الولايات المتحدة الامريكية لهو عار على ترامب وحكومته ويبين مدى انانية ترامب ونذالته .

وهذه العقلية التجارية المجردة من كل معاني الإنسانية والاخذ دون العطاء التي يحملها دونالد ترامب تبين مدى خسة النظام الأمريكي الحاكم المتمثل بشخص دونالد ترامب .

أنا ومن بعدي الطوفان قالتها زوجة لويس الخامس عشر وتقصد بها أن لا شيء يهم ، لا الكون ، ولا من فيه سواها .. أما الآخر فليذهب للجحيم ، هذا ما يطبقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخبيث .

بقلم

جلال باقر

‏15‏/03‏/2020