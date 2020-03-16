مصدر: دولة القانون سيدعم السهيل بحال حصوله على موافقة غالبية اللجنة السباعية

أكد مصدر مقرب من ائتلاف دولة القانون، الأحد، أن الائتلاف سيدعم حظوظ المرشح لرئاسة الوزراء نعيم السهيل في حال حظي الأخير بموافقة غالبية اللجنة السباعية.

وقال المصدر إن “موقف ائتلاف دولة القانون ينسجم مع موقف اللجنة السباعية المكلفة باختيار المرشح المكلف لرئاسة الوزراء”.

وأضاف المصدر: “بخصوص الحديث عن حظوظ المرشح نعيم السهيل، فإن الموقف من السهيل سيكون إيجابياً وداعماً في حال حصل السهيل على موافقة غالبية اللجنة السباعية”.

وكان مصدر سياسي كشف، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن رئيس الجمهورية برهم صالح يعتزم تكليف نعيم السهيل بتشكيل الحكومة المقبلة.