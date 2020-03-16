مفوضية حقوق الانسان: اجتياز المسافر لمحرار المطار لا يعني خلوه من المرض

انتقد عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، الاحد، استمرار استقبال المسافرين من الدول الموبوءة عبر المطارات، معتبرا أن اجتياز المسافر للمحرار في المطار لا يعني خلوه من المرض.

وقال في بيان إن غلق الحدود امام العائدين من الدول الموبؤة في ١٥ اذار الحالي والسماح لهم بالعودة عبر المطارات الى اجل غير معلوم يعني استمرار زيادة اعداد المصابين في العراق، باعتبار ان المصابين اما عائدين او ملامسين لهم.

واضاف أن عملية اجتياز المسافر للمحرار في المطار لا تعني خلوه من المرض.

وقررت خلية الأزمة الحكومية المكلفة بالحد من انتشار فيروس كورونا، في وقت سابق، غلق الحدود البرية امام المسافرين العائدين من الدول الموبوءة وتخصيص مطاري بغداد والبصرة لاستقبلهم بعد 15 من الشهر الجاري.