نيجيرفان بارزاني وبلاسخارت يبحثان مستجدات العراق وكوردستان

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، جينين – هينيس بلاسخارت، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق.

ووفق بيان لرئاسة الإقليم، فقد جرى خلال الاجتماع «بحث آخر تطورات الوضع السياسي في العراق وجهود اختيار مرشح لتشكيل الكابينة الجديدة للحكومة الاتحادية العراقية».

أضاف البيان، أن الجانبين شددا على «الحاجة الملحة إلى الاستقرار السياسي وتشكيل حكومة تلبي المطالب المشروعة للشعب وتحمي الحقوق الدستورية للشعب ولمكونات البلاد»، وفي هذا السياق تمت الإشارة إلى الدور الإيجابي والداعم للأمم المتحدة في العراق.

وفي محور آخر من الاجتماع، تمت مناقشة الوضع الأمني ومخاطر ظهور الإرهاب من جدید وتنامي تحركات داعش وسبل مواجهته، وأهمية استمرار مساعدات ودعم التحالف الدولي للعراق، والتعاون والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي خاصة في المناطق ‹المتنازع عليها› لمواجهة الإرهاب، والأوضاع المالية للعراق، وإجراءات الحد من انتشار وباء «كورونا» والالتزام بتوجيهات منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية بالقطاع الصحي.