نعيم الهاشمي الخفاجي

هذه الكلمة رائعة بكل انواع المعاني، وتجارب حياتنا رأت وشاهدت مواقف كثيرة أن الجبناء والمخانيث والجرذان قد قاموا في انتهاك كرامة ملايين الأحرار من البشر وقتلهم في ابشع الطرق وأنكاها، تجربتنا مع صدام والبعث حافلة في تجارب واقعية حيث قام في إعدام وإذلال الملايين ويرفع شعارات البطولة والتضحية، دخلت دبابتين أمريكيتين لبغداد واستقرارهن على جسر السنك صدام ترك بغداد وهرب ليخفي نفسه في حفرة جرذان بالقرب من تكريت وتم استخراجه منها ضربا بالبساطيل وهو قذر من قبل مجموعة من العراقيين والأمريكان وبصورة مذلة ويوجد في لحيته حشرات (قمل) أكثر من تعداد أعضاء حزب البعث وقواته الأمنية المجرمة، الكلمات التي كتبها ابن عمي فارس البنا الخفاجي (يموت من لا يستحق الموت على يد من لا يستحق الحياة) تنطبق على صدام الجرذ وعلى شراذم أقرباء صدام الجرذ الذين قتلوا أبنائنا في جريمة سبايكر الطائفية وعندما دخلت قواتنا الأمنية والحشد لتكريت لبسوا لباس نسائهم لحماية انفسهم.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.