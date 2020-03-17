ما إن تصاعدت حدة الوفيات والإصابات بوباء كورونا المستجد (كوفيد – 19 ) ومع إتخاذ الاجراءات الوقائية للحد من انتشاره والمتمثلة بحظر التجوال وغلق الحدود وعزل المحافظات عن بعضها وايقاف حركة الموانئ والطيران المدني حتى تهافت الناس لشراء البضائع المهمة تحسبا للأسوأ ما دفع بعض ضعاف النفوس من التجار الى إحتكار العديد من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية المهمة طمعا برفع أسعارها الأمر الذي اسفر عن إرتفاع ثمنها أضعافا مضاعفة ما شكل عبئا كبيرا على الفقراء والمساكين والنازحين والمشردين والعاطلين وذوي الدخل المحدود من الكسبة والكادحين وأمثالهم ، فأطلق ناشطون هاشتاج #إحتكارك_بزمن_الوباء_جريمة ، موجهين رسالة الى كل من تسول له نفسه الاحتكار بالقول ، ان ” إحتكارك للمواد التموينية والأدوية والاغذية والمستلزمات الطبية في أيام الأوبئة جريمة وطنية وانسانية وشرعية وقانونية فلا تبع دنياك وآخرتك بمتاع قليل زائل وتذكر قول النبي ﷺ : لا يحتكر إلا خاطئ، وقوله ﷺ: من احتكر فهو خاطئ ” بمعنى آثم .انتهى

احمدالحاج