اعتقال 298 مسؤول في دولة خليجية بسبب تهم فساد،

نعيم الهاشمي الخفاجي

تناقلت وسائل الإعلام خبر اعتقال رجال أعمال وضباط بسبب تهم فساد، بل حتى الدولة المعنية اعترفت بذلك من خلال بيان رسمي حكومي( كشفت السعودية أمس عن توقيف 298 شخصاً تورطوا في قضايا فساد يعود بعضها إلى 15 عاماً بمبالغ تتجاوز 100 مليون دولار.

وأوضحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في بيان أمس، أنها باشرت عدداً من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، شملت إجراءات التحقيق الإداري مع 219 موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة. وأضافت أنها باشرت إجراءات التحقيق الجنائي وسماع أقوال 674 شخصاً، تم إيقاف 298 شخصاً منهم وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية؛ لتوجيه الاتهام ضدهم في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون 379 مليون ريال (100 مليون دولار)، ويجري العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.

كما أعلنت الهيئة عن ضبط قاضٍ متلبساً أثناء تسلمه رشوة للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، واستغلال قاضٍ آخر نفوذه الوظيفي وتسلمه رشوة.

ولفتت الهيئة إلى أن نتائج التحقيقات لأبرز القضايا أظهرت استغلال 16 شخصاً منهم 8 ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدين للعقود الحكومية بوزارة الدفاع للفترة من (1426هـ حتى 1436هـ)، وتورطهم في جرائم الرشوة وغسل الأموال).

انتهى بيان الدولة المعنية وقد اعترفت بذلك، لكن الواقع بلا شك يرتبط في قضية ليست لها علاقة بالفساد لأن تبذير المال العام لدى الدول العربية بشكل عام والخليجية وبالذات السعودية بشكل خاص لايحاسب في الدستور أو من خلال لجان الرقابة البرلمانية لأنه لم تجد عندهم مؤسسات برلمانية ولادستور وإنما ما حدث له علاقة في أمر سياسي مرتبط بقضية الخلافات الداخلية للاسرة الحاكمة حول تنصيب ولي العهد الحالي ملك جديد واعتقال هؤلاء الغاية الزامهم بالبيعة للملك الجديد وبالسيف وايضا مصادرة اموالهم واذلالهم، معروف بالدول العربية عندما يقدم الشقاوات على اغتصاب ضحية حجتهم تقوم على حجة ( نريد نكسر عينه) اكيد اعتقال هذا العدد من العناصر المهمة الغاية اذلالهم حتى يقوموا بالمبادرة لمبايعة ولي العهد ومن بين المعتقلين محمد بن نايف وشقيقه وشقيق الملك الحالي احمد بن عبدالعزيز الذين رفضوا بمبايعة ولي العهد في لجنة الشورى لعائلة بني سعود.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.