الاتصالات: 15% زيادة مجانية في سعات الانترنت المحلية والدولية

أعلنت وزارة الاتصالات، الاثنين، زيادة سعات الانترنت المحلية والدولية بنسبة 15% مجاناً، مشيرةً إلى أنها ستتخذ الاجراءات القانونية بحق الشركات المتلكئة في اداء مهامها.

وقالت الوزارة، إنه “تماشياً مع قرارات خلية الأزمة ونظراً للظروف الراهنة التي يمر بها بلدنا وتحسباً لحظر التجوال الذي سيفرض على العاصمة بغداد، عقد صباح هذا اليوم اجتماع طارئ برئاسة وزير الاتصالات نعيم ثجيل الربيعي مع الشركات المجهزة لخدمة الانترنت الـ (Isp)، حيث بحث الاجتماع الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد والعالم اجمع من خلال تفشي وباء فايروس كورونا”.

وأضافت الوزارة في بيان أن “الربيعي وجه كافة الشركات بزيادة السعات المجهزة للمواطنين بما ينعكس إيجاباً على الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن تقدم وزارة الاتصالات 15‎%‎ من هذه السعات بشكل مجاني على أن يتم زيادة السعات من هذا اليوم، وبعكسه ستتخذ الوزارة كافة الاجراءات القانونية بحق الشركات المتلكئة في اداء مهامها”.

وتابع البيان، أن “وزارة الاتصالات ستقوم باستحصال الموافقات الرسمية من قيادة عمليات بغداد بخصوص العاملين في شركات ال (isp) الذين يتطلب عملهم التنقل والحضور في مقرات عملهم ، حيث تتوقع الوزارة بزيادة الطلب على خدمة الانترنت اذا ما طبق حظر التجوال المزمع تطبيقه مساء الثلاثاء المصادف 17/3/2020 “.