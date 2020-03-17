الحكيم: قررنا ان لا نتدخل في اختيار اسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء

اعلن رئيس تيار “الحكمة” عمار الحكيم، الاثنين، عن اتخاذه قراراً بأن لا يتدخل في مهمة اختيار اسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة الانتقالية، عازيا ذلك الى وجود “حسابات سياسية لا تنظر الى مصلحة البلاد العليا ولاتراعي الظروف.

وقال الحكيم في بيان “إننا قررنا ان لا نتدخل في مهمة اختيار اسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء للمرحلة الانتقالية بعد الان”، عازيا سبب هذا القرار الى “رفضنا البقاء في معادلة التلكؤ وتحفظنا على حسابات سياسية لا تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة العليا للعراق والعراقيين، ولا تراعي الظروف الحالية التي تمر بها البلاد”.

واشار الحكيم، الى ان دخول تيار الحكمة الوطني كان لإيجاد مخرج للانغلاق السياسي وتعطيل مصالح الناس ليس الا”، مجدد المطالبة بان “تنحصر مهمة المرشح القادم في اطار إعادة هيبة الدولة والتهيؤ لإجراء الانتخابات المبكرة خلال هذا العام”.