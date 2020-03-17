العتبة الحسينية تدعو الأمم المتحدة إلى زيارة موقع مطار كربلاء الذي تعرض للقصف

وجهت الامانة العامة للعتبة الحسينية، الاثنين، دعوة رسمية الى ممثلية الامم المتحدة بالعراق (يونامي) مع خبراء دوليين لزيارة مطار كربلاء الدولي الذي تعرض الى قصف امريكي فجر الجمعة الماضية.

وقالت ادارة العتبة في كتاب رسمي انه “تم توجيهه الى بعثة الامم المتحدة ب‍العراق (يونامي) يدعون فيه البعثة الاممية ب‍العراق مع خبراء دوليين تختارهم بعثة الامم نفسها، الى زيارة موقع المطار الذي تعرض الى قصف امريكي فجر الجمعة 13 اذار الجاري”.

واضافت ان “الدعوة جاءت للتاكد من نشاط المطار المدني وحجم الاضرار التي حصلت فيه والذي هو قيد الانشاء”.

واصدرت ادارة العتبة الحسينية بيانا اكدت فيه تعرض منشأت مطار كربلاء الدولي فجر الجمعة (13 اذار 2020)، للقصف بعدة صواريخ من قبل الطيران الأمريكي مما أدى إلى استشهاد أحد المدنيين وجرح آخرين ممن يعملون في تشيد المطار إضافة الى أضرار كبيره في المنشآت الادارية والخدمية.