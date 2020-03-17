العراق يقترب من اعلان الطوارىء لمواجهة كورونا .. حظر تجوال واغلاق مدن

فيما لم يعلن العراق حتى الآن حالة الطوارئ العامة في مواجهة فيروس كورونا الذي وصفته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي بالوباء ، الا أن السلطات العراقية فرضت إجراءات جديدة في كل من العاصمة بغداد والنجف وكربلاء وكركوك للحد من انتشار الفيروس. كما تقرر تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد ، وأيضاً فرض حظر للتجوال لمدة 6 أيام كمرحلة أولية ابتداء من منتصف ليل غد الثلاثاء.

وكان محافظ بغداد قد أعلن امس الاحد ، تعطيل الدوام الرسمي بدءا من الثلاثاء وحتى الخميس لدوائر المحافظة.

وفيما وجه رئيسا الجمهورية، برهم صالح، وحكومة تصريف الأعمال، عادل عبد المهدي، رسالة إلى رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، لطلب إعلان حالة الطوارئ الصحية لثلاثين يوماً قابلة للتمديد، استناداً للمادة 61 من الدستور ،الا ان رئاسة المجلس نفت تلقيها هذه الرسالة .