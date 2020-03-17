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النفط تطمئن المواطنين: لدينا خزين مشتقات كاف والمحطات مفتوحة ايام حظر التجوال

طمأنت وزارة النفط المواطنين، حول توفير المشتقات النفطية وأسطوانات الغاز خلال ايام حظر التجول .

وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح صحفي إن الوزارة شكلت خلية ازمة برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير النفط، مبينا أن اللجنة اوعزت بافتتاح محطات بيع المشتقات النفطية وساحات بيع الغاز طيلة ايام الحظر.

واضاف جهاد، نظمئن المواطنين بانه سيتم ضخ كميات كبيرة الى ساحات بيع الغاز، كما سيتم تسيير صهاريج المشتقات النفطية بالاضافة الى عربات بيع الغاز السائل في الاحياء السكنية، لافتا الى التنسيق مع قيادة عمليات بغداد حول تنقل تلك العربات والصهاريج.

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