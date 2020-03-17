بومبيو لعبدالمهدي : سنتخذ إجراءات إضافية للدفاع عن النفس إذا هوجمنا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، أن بلاده ستتخذ إجراءات إضافية ، وفق الضرورة ، للدفاع عن النفس في حال هوجمت القوات الأمريكية في العراق.

وزير الخارجية الأمريكي طالب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بالدفاع عن قوات التحالف التي تدعم جهود بغداد في دحر تنظيم داعش .

بيان للخارجية الأمريكية ، قال بأن ” الوزير بومبيو شدد على ضرورة محاسبة الجماعات المسؤولة عن الهجمات الأخيرة، وأن أمريكا لن تتسامح مع أي هجمات أو تهديدات لأرواح الأمريكيين وستتخذ إجراءات إضافية وفق الضرورة دفاعا عن نفسها”.

وتحدث الرجلان هاتفياً ، الأحد، عقب إصابة 3 جنود أمريكيين وعدة جنود عراقيين في ثاني هجوم صاروخي كبير خلال الأسبوع الماضي على معسكر التاجي شمالي بغداد.

وأعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عن وقوع مصابين في صفوف قواته جراء هجوم صاروخي ثان خلال اقل من 3 أيام استهدف معسكر التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد.

وكانت الولايات المتحدة شنت في أعقاب الهجوم الاول ضربات جوية انتقامية على مواقع لميليشيا كتائب حزب الله العراقية.